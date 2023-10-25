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Назван футболист, который выиграет «Золотой мяч»

Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что Винисиус скоро выиграет «Золотой мяч»

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Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил мнение, что футболист команды Винисиус Жуниор завоюет «Золотой мяч». Слова Анчелотти передает ESPN.

«Да, Винисиус скоро его выиграет. Он забил гол «Браге», который отменили из-за минимального офсайда, и отдал голевые передачи Родриго и Джуду Беллингему. Он вернулся, и он снова в форме. Он сделал разницу», — сказал Анчелотти.

24 октября «Реал» обыграл «Брагу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. В первом тайме отличился игрок мадридской команды Родриго. Во втором тайме преимущество «Реала» удвоил Джуд Беллингем. В обоих голах результативные передачи сделал Винисиус. Единственный мяч в составе «Браги» забил форвард Альваро Джало.

Ранее чиновник «Барселоны» Микель Кампос назвал Винисиуса клоуном.

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