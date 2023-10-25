Боец ММА назвал титульный бой в UFC шансом Павловича на известность

Знаменитый блогер и боец смешанного стиля Артем Тарасов прокомментировал для «Газеты.Ru» предстоящий поединок за временный чемпионский титул UFC в тяжелом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом, заявив, что этот бой – шанс для российского бойца обрести известность в мире и на родине.

«Судьба Сергея Павловича очень интересна. Это боец, который побеждал очень сильных ребят. Выигрывал досрочно, интересно, быстро. О нем очень мало знаем мы, россияне. И очень мало знают в Америке. Сейчас это такие первые попытки узнать его: есть большой парень, который умеет драться, он готов выйти на коротком уведомлении и устроить шоу. Думаю, в любом случае, для Павловича это хороший шанс заявить о себе, потому что сейчас спроси на улице в России, кто такой Павлович, мало кто ответит», — считает Тарасов.

Павлович и Аспиналл приняли предложение принять участие в ивенте UFC 295 на коротком уведомлении. Они сразятся за временный титул чемпиона в тяжелом весе, так как чемпионский бой Джона Джонса со Стипе Миочичем не состоится из-за травмы первого.

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