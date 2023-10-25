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Тюкавин и Чалов могут уехать из России, считает легенда «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Масалитин заявил, что Тюкавин и Чалов могут уехать из РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий столичного «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающие столичных ЦСКА и «Динамо» Федор Чалов и Константин Тюкавин могут перебраться из Российской премьер-лиги (РПЛ) в другой чемпионат.

По его словам, эти игроки ярко проявляют себя в национальном первенстве, чем привлекают внимание скаутов разных клубов.

«За кем из россиян, играющих в РПЛ, могут следить? Думаю, что за тем же Тюкавиным, Чаловым. Люди, которые себя здесь проявляют, все равно рано или поздно предложения о трансфере получат. Но своим шансом надо воспользоваться. И опять же, уезжать в Европу надо готовыми», — заявил Масалитин.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

В качестве свободного агента летом во французский «Гавр» перешел полузащитник сборной России Далер Кузяев.

Ранее стало известно имя «серого кардинала» «Пари Сен-Жермен».

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