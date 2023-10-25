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Боец ММА оценил шансы россиянина Павловича в бою за чемпионский титул UFC

Боец и блогер Тарасов: Павлович будет очень опасен на коротком уведомлении

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Алексей Даничев/РИА Новости

Известный блогер и боец смешанного стиля Артем Тарасов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем бое российского тяжеловеса Сергея Павловича за временный титул UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла. Оба соперника согласились участвовать в поединке на коротком уведомлении, хотя изначально титул должны были разыграть Джон Джонс и Стипе Миочич.

«В прошлый раз я очень сильно ошибся, когда сказал, что Волкановски выходит на коротком уведомлении, и это может быть очень опасно для его соперника. В этот раз я действительно уверен, что Павлович действительно будет опасен, выходя на коротком уведомлении. Так как соперник не успеет подобрать к нему ключи, это будет очень интересно. И у Павловича есть реальный шанс выиграть чемпионский титул», — считает Тарасов.

Павлович потерпел поражение в своем первом бою в UFC пять лет назад от Алистара Оверима, но после выиграл все шесть поединков, причем в каждом побеждал в первом раунде. На счету Аспиналла также шесть побед при одном поражении в главном мировом промоушене, но при этом он проиграл свой предпоследний бой Кертису Блейдсу.

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