Боец ММА оценил шансы россиянина Павловича в бою за чемпионский титул UFC

Известный блогер и боец смешанного стиля Артем Тарасов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем бое российского тяжеловеса Сергея Павловича за временный титул UFC в тяжелом весе против британца Тома Аспиналла. Оба соперника согласились участвовать в поединке на коротком уведомлении, хотя изначально титул должны были разыграть Джон Джонс и Стипе Миочич.

«В прошлый раз я очень сильно ошибся, когда сказал, что Волкановски выходит на коротком уведомлении, и это может быть очень опасно для его соперника. В этот раз я действительно уверен, что Павлович действительно будет опасен, выходя на коротком уведомлении. Так как соперник не успеет подобрать к нему ключи, это будет очень интересно. И у Павловича есть реальный шанс выиграть чемпионский титул», — считает Тарасов.

Павлович потерпел поражение в своем первом бою в UFC пять лет назад от Алистара Оверима, но после выиграл все шесть поединков, причем в каждом побеждал в первом раунде. На счету Аспиналла также шесть побед при одном поражении в главном мировом промоушене, но при этом он проиграл свой предпоследний бой Кертису Блейдсу.

Ранее Вячеслав Дацик показал, как он постигает навыки военного ремесла.