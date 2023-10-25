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В совете директоров «Барселоны» назвали звезду «Реала» клоуном и балагуром

Чиновник «Барселоны» Кампс назвал футболиста «Реала» Винисиуса клоуном

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Reuters

Член совета директоров каталонской «Барселоны» Микель Кампс в Twitter раскритиковал бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Кампс написал пост про игрока «Реала» по ходу встречи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Брагой», но удалил его через несколько минут. Кампс мог раскритиковать Винисиуса из-за того, что тот находился на бровке и делал переступы, стоя возле соперника.

«Это не расизм, но он заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур, делающий эти ненужные и бессмысленные трюки в центре поля», — написал Кампс.

«Реал» обыграл «Брагу» со счетом 2:1. В первом тайме отличился игрок мадридской команды Родриго. Во втором тайме преимущество «Реала» удвоил Джуд Беллингем. В обоих голах результативные передачи сделал Винисиус. Единственный мяч в составе «Браги» забил форвард Альваро Джало.

Ранее лидера «Зенита» назвали клоуном.

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