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Российский экс-чемпион WBA сразится с олимпийским чемпионом по боксу в Сочи

В Сочи пройдет боксерский вечер с участием экс-чемпиона WBA Бутаева

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Сочи состоится боксерский вечер, в главном бою которого россиянин Раджаб Бутаев (14-1, КО 11) в среднем весе встретится с Фазлиддином Гаибназаровым (11-1, КО 6) из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Бутаев – бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе. Этот титул россиянин потерял в своем последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив Эймантасу Станионису. Его оппонент Фазлиддин Гаибназаров – олимпийский чемпион 2016 года и серебряный призер чемпионатов мира и Азии 2015 года.

В со-главном бою шоу на ринг выйдет еще один чемпион Олимпийский игр – 2016 и чемпион мира 2023 года Хасанбой Дусматов (5-0, КО 5) из Узбекистана. Его соперником станет бывший чемпион ЮАР Сифамандл Балени (21-5-2, КО 8).

В полутяжелом весе состоится реванш между представителями поп-ММА – Тимуром «Архангелом» Никулиным и Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым. Их первый поединок по правилам бокса прошел в сентябре 2021 года, единогласным решением судей победу тогда одержал Никулин.

Боксерское шоу пройдет 6 ноября на площадке «Red Arena» в игорной зоне «Красная Поляна». Трансляция соревнований будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

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