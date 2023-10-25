Махачев возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Ислам Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от категории по версии ESPN.

Российский боец сместил чемпиона в полулегком весе австралийца Александра Волкановски, у которого три поражения и 26 побед, на третью строчку. Вторым в рейтинге по версии ESPN MMA стал американец Джон Джонс (одно поражение, 27 побед).

В официальном рейтинге промоушена россиянин идет вторым, уступая только Джонсу.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284.

Ранее сообщалось, что российский боец сразится за пояс UFC в тяжелом весе после травмы Джонса.