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Реабилитолог заявила, что кардиотренировки вызывают повреждение сухожилий

Реабилитолог Смирнова заявила, что кардио вызывает мышечно-сухожильные травмы

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Личный архив Надежды Смирновой

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» объяснила, какие травмы могут возникнуть при активной работе на кадиотренажерах.

«Мышечно-сухожильные травмы чаще возникают у спортсменов с высокоинтенсивными нагрузками, такими как работа в кардио-зоне на кардиотренажерах, кроссфит или работа с большими весами», — сказала Смирнова.

Повреждение сухожилий мышц представляет собой травматическое нарушение их анатомической целостности вследствие прямого или непрямого травмирующего воздействия. Может возникать на разных уровнях мышцы до места ее крепления кости, в тяжелых случаях может наблюдаться полный разрыв.

Смирнова рассказала, что лечить травмы сложнее, чем заниматься их профилактикой, поэтому необходимо не забывать о разминке перед основными упражнениями на тренажерах, приеме витаминов и хорошем сне. Также могут помочь холодовые ванны — это может помочь избавиться от боли, вызванной физическими упражнениями. Также холод может уменьшать отеки, поскольку происходит сужение кровеносных сосудов.

Ранее реабилитолог рассказала о риске оторвать мышцу при занятиях на тренажере.

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