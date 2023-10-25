Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Эдмонтон»

«Миннесота Уайл» на своей площадке одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счетом 7:4.

У победителей голами отметились Марко Росси, Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо, а также хет-трик на счету Райана Хармана. Российский форвард Кирилл Капризов записал на свой счет три результативные передачи.

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Эван Бушар и Эвандер Кейн. Дубль у Уоррена Фегеле. Отметим, что «Ойлерз» в этом матче играли без главной звезды команды Коннора Макдэвида. Канадец пропускал игру из-за травмы.

После пяти матчей «Миннесота» набрала пять очков и занимает девятое место в Западной конференции. «Эдмонтон» расположился на 15-й позиции, набрав три балла в пять играх.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Эдмонтон» сразится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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