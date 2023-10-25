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Экс-жена российского чемпиона мира по боксу: последние три года я жила в аду

Экс-супруга боксера Бивола поблагодарила спортсмена за то, что он от нее ушел

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Павел Лисицын/РИА Новости

Екатерина Бивол, бывшая жена известного российского боксера Дмитрия Бивола, дала понять, что не готова на возобновление отношений со спортсменом. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я буду всегда любить того моего Диму. Но я не хочу и не могу принять того человека, в которого он превратился. Еще месяц назад я бы приняла его назад без единого сомнения. Сейчас, когда эмоций и боли меньше, я понимаю, что последние три года я жила в аду. Я была просто обслугой и вещью. Я больше не хочу и не могу так жить. Спасибо ему, что он от меня ушел. Назад пути нет», — написала девушка.

15 августа 2023 года Бивол сообщил, что его юристы подали документы для официального оформления развода.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 21 победу в 21 бою (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

6 ноября Бивол победил представителя Мексики Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для него эта защита титула стала десятой.

Ранее в Британии оскорбили украинского боксера Усика.

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