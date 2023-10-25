Дебютный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась поражением хозяев со счетом 1:4.

В составе победителей голами отметились Морган Райлли, Джон Таварес, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. У «столичных» единственная шайба на счету Александра Овечкина. Это первый гол россиянина в новом сезоне.

Сейчас на счету Овечкина 823 гола за карьеру в НХЛ (в прошлом сезоне в его активе 42 гола). Он отстает от Уэйна Гретцки на 71 шайбу. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

«Вашингтон» занимает последнее 16-е место в Восточной конференции. На счету команды три очка после пяти матчей. «Торонто» расположился на третьей строчке с восемью баллами после шести встреч.

В прошлом сезоне Кубок Стэнли завоевал «Вегас Голден Найтс», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

Ранее Овечкин назвал хоккеиста, который сможет обойти его по голам в НХЛ.