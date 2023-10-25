В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». После двух периодов счет 4:1 в пользу гостей.

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ, поразив ворота голкипера «Торонто» Джозефа Уолла на 40-й минуте встречи.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 823 гола за карьеру в НХЛ (в прошлом сезоне в его активе 42 гола). Он отстает от Уэйна Гретцки на 71 шайбу. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

«Вашингтон» занимает последнее 16-е место в Восточной конференции. На счету команды три очка после четырех матчей.

Ранее Овечкину дали совет по преодолению голевой «засухи».