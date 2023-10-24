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Волкановски объяснил свои слезы после проигрыша Махачеву

Волкановски о слезах после боя с Махачевым: эти вещи причиняют мне боль

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Matt Davies/Global Look Press

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски в видео на своем YouTube-канале назвал несколько факторов, которые вызвали у него слезы после проигранного боя россиянину Исламу Махачеву.

«Вы должны понимать: меня только что нокаутировали… Все эти вещи действительно причиняют мне боль. Хотя я в порядке, я даже рад, что вы увидели мои такие сильные эмоции. Потому что у меня родился ребенок, я перенес операцию, я мало тренировался, потом я старался быть лучшим отцом в мире. Это также наложило отпечаток на мои тренировки. Особенно это заметно, когда возвращаешь форму после травмы», — сказал Волкановски.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Ранее менеджер Махачева назвал ограблением место бойца в рейтинге UFC.

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