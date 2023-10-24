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«Мы уже с Занзибаром собрались играть, е-мое»: легенда ЦСКА высмеял инициативу РФС

Экс-игрок ЦСКА Пономарев призвал РФС перейти в Азиатскую конфедерацию футбола

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Российский футбольный союз должен перестать заниматься попытками организовать товарищеские матчи против африканских сборных.

По его мнению, лучшим решением для отечественного футбола будет переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мы уже с Занзибаром собрались играть, е-мое, да не надо с этими командами играть! Надо уходить просто в Азию и играть там с нормальными командами. А потом Европа сама прибежит к нам и будет просить, чтобы мы обратно вернулись. Потому что эта ситуация надолго — года на два-три наверняка. Так что здесь мы проигрываем во всем и бьем по хвостам» — заявил Пономарев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Владимир Пономарев раскритиковал РФС за приглашение зарубежных судей.

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