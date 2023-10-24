Бывший российский футболист рассказал, как его отправили в армию из-за «звездной болезни»

Бывший футболист сборной России, а ныне тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о том, что его отправили на три месяца в армию из-за зазнайства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы жили в Советском Союзе, и нас учили не зазнаваться. Попав в киевское «Динамо», я стал забивать за дублирующий состав, меня начали привлекать к основе — и голова закружилась.

Я мог тогда на тренировку опоздать или вообще не приехать. Я же звезда, мне все можно! А Лобановский сказал, что мне нужно подумать о своем поведении. Так я и оказался в части», — сказал Юран.

Юран выступал за киевское «Динамо» с 1988 по 1991 год. В составе клуба он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка. Затем нападающий поиграл за португальские «Бенфику» и «Порту», а в 1995 году перешел в «Спартак». Он провел за москвичей восемь матчей, а затем переехал в Англию к своей девушке и стал выступать за «Миллуолл». Также в его карьере были немецкие «Фортуна» и «Бохум». Последним клубом Юрана стал австрийский «Штурм».

С апреля 2023 года Юран тренирует «Пари НН».

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