Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неймар, Милинкович-Савич и Бензема подешевели сильнее всех

Неймар, Милинкович-Савич и Бензема подешевели больше всех игроков саудовской лиги

close
100%
Bruna Prado/AP Photo

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии.

Лидером рейтинга стал 31-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар. На втором месте расположился одноклубник бразильца — Сергей Милинкович-Савич, а замкнул тройку обладатель «Золотого мяча» прошлого сезона, французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

Топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата Саудовской Аравии:

  1. Неймар («Аль-Хиляль»)
  2. Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»)
  3. Карим Бензема («Аль-Иттихад»)
  4. Аллан Сен-Максимен («Аль-Ахли»)
  5. Секо Фофана («Аль-Наср»)
  6. Демарай Грей («Аль-Иттифак»)
  7. Франк Кессье («Аль-Ахли»)
  8. Марко Брозович («Аль-Наср»)
  9. Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»)
  10. Фабиньо («Аль-Иттихад»).

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне провел три матча в Про-Лиге и забил три мяча. 6 июня 2023 Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с «Аль-Иттихадом». В текущем сезоне француз провел в лиге восемь матчей, оформив 4+2.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист пропустит матчи АПЛ, ЛЧ и Евро из-за дела о ставках.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий