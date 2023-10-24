Неймар, Милинкович-Савич и Бензема подешевели сильнее всех

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии.

Лидером рейтинга стал 31-летний нападающий «Аль-Хиляля» Неймар. На втором месте расположился одноклубник бразильца — Сергей Милинкович-Савич, а замкнул тройку обладатель «Золотого мяча» прошлого сезона, французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

Топ-10 самых подешевевших футболистов чемпионата Саудовской Аравии:

Неймар («Аль-Хиляль»)

Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»)

Карим Бензема («Аль-Иттихад»)

Аллан Сен-Максимен («Аль-Ахли»)

Секо Фофана («Аль-Наср»)

Демарай Грей («Аль-Иттифак»)

Франк Кессье («Аль-Ахли»)

Марко Брозович («Аль-Наср»)

Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб»)

Фабиньо («Аль-Иттихад»).

Неймар в летнее трансферное окно 2023 года перешел в клуб «Аль-Хиляль» из «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне провел три матча в Про-Лиге и забил три мяча. 6 июня 2023 Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с «Аль-Иттихадом». В текущем сезоне француз провел в лиге восемь матчей, оформив 4+2.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист пропустит матчи АПЛ, ЛЧ и Евро из-за дела о ставках.