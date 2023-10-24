Стало известно, кого легенда «Спартака» назвал фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» является безоговорочным фаворитом в гонке за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, команда справилась с проблемами, вызванными уходом лидеров.

«Я верю в чемпионство «Зенита». У них был небольшой спад, связанный с уходом Малкома и Кузяева, была травма у Мостового, он долгое время не играл. Это все — лидеры команды, они определяли игру «Зенита», без них клуб недосчитался нескольких очков, были небольшие проблемы в начале чемпионата. Но дела выправились, и, если брать на перспективу всего чемпионата, я думаю, что у «Зенита» наибольшие шансы на чемпионский титул», — заявил Кечинов.

После 12 туров в активе команды под руководством Сергея Семака 23 балла и второе место в турнирной таблице РПЛ. У идущего на первом месте «Краснодара» 28 очков. В ближайшем туре «Зенит» на своем поле примет грозненский «Ахмат», а «Краснодар» отправится на выезд в Москву, где встретится с ЦСКА.

Ранее легенда ЦСКА Владимир Пономарев призвал избавиться от легионеров в РПЛ.