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Менеджер Махачева назвал ограблением место бойца в рейтинге UFC

Абдель-Азиз заявил, что россиянина лишили первого места в рейтинге UFC

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Ислама Махачева, выразил несогласие с местом россиянина в обновленном рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он заявил ТАСС.

«Это просто ограбление. И не первый раз. Ислама просто лишили первого места», — сказал Абдель-Азиз.

В обновленном рейтинге Махачев поднялся на вторую строчку, опередив австралийца Александра Волкановски. Первое место занимает американский тяжеловес Джон Джонс.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над представителем Австралии Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284, прошедшем в Перте (Австралия).

Сейчас на счету Махачева 26 боев и 25 побед.

Ранее сообщалось, что Махачев признан лучшим бойцом среди всех промоушенов.

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