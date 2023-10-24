Стало известно, что клуб РПЛ сделает с отстраненным от тренировок игроком

Воронежский «Факел» на своем сайте выпустил официальное заявление клуба о ситуации с защитником Игорем Калининым, который был отстранен от тренировок с командой после матча прошлого тура чемпионата России.

«Сегодня прошло общее собрание команды под руководством генерального директора клуба. Игрок принес извинения всей команде и тренерскому штабу за эмоциональное и непрофессиональное поведение. Общее решение команды и тренеров — вернуть Игоря Калинина к тренировочному процессу и ограничиться штрафными санкциям в соответствии с контрактом футболиста», — сказано в заявлении.

Калинин был отстранен от занятий с основной командой из-за того, что отказался выйти на замену в матче против «Оренбурга» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В 2021 году Калинин перешел из московского «Динамо» в «Ростов». С 2022 года он на правах аренды выступает за воронежский «Факел».

В текущем сезоне РПЛ Калинин принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями. Матч против «Оренбурга» завершился победой «Факела» со счетом 2:1. Голами отметились Альшин и Моцпан.

Ранее Радимов заявил, что Абаскаль не собирается нянчиться с Соболевым, который ранее также был отстранен.