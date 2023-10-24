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«Спартак» выиграл девять матчей подряд в КХЛ

Хоккейный «Спартак» обыграл «Амур» и одержал девятую победу подряд в КХЛ

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пресс-служба ХК «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл «Амур» со счетом 4:1 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске 24 октября. Гости открыли счет в середине второго периода, реализовав большинство. В заключительном периоде сразу три шайбы побывали в воротах «Амура». Хозяева смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой на последней минуте встречи.

«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:0, 0:1, 1:4)

0:1 — Вишневский — 28:00 (4х5)
0:2 — Принс — 44:03 (4х5)
0:3 — Порядин — 53:06 (4х5)
0:4 — Голдобин — 56:56
1:4 — Капустин — 59:56 (4х5)

После 23 матчей подопечные Алексея Жамнова продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. Победа над «Амуром» стала для красно-белых девятой подряд в этом розыгрыше КХЛ.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина сезона 2022/23. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее был назван матч КХЛ, который может собрать на трибунах больше 80 тысяч зрителей.

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Хоккей. КХЛ
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