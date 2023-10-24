Экс-тренер сборной России раскритиковал инициативу РФС

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не поддерживает инициативу Российского футбольного союза (РФС) по внедрению судей из Катара и Саудовской Аравии на работу на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, работать на матчах чемпионата России должны россияне, которые могут набраться опыта в общении с европейскими коллегами.

«Я не поддерживаю это начинание. Если мы хотим, чтобы наши судьи были лучше, то надо окунуться в их подготовку, в психологическое состояние и сделать все возможное, чтобы они росли. Я бы понял, если бы к нам в качестве эксперимента прибыли специалисты из Испании или Италии, лучшие в своем деле. Здесь ясна цель — мы проводим, образно говоря, семинар для наших судей, который для нас проводят большие специалисты. Я не очень поддерживаю эту идею, мне бы хотелось видеть больше работы с нашими судьями, чтобы они действовали лучше», — заявил Игнатьев



Информацию о том, что судьи из Катара и Саудовской Аравии будут работать на матчах РПЛ, сообщил председатель судейского корпуса РФС Павел Каманцев. По его словам, до конца 2023 года несколько арбитров из Ближнего Востока смогут отработать встречи РПЛ.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов выступил против назначения судей из Катара и Саудовской Аравии на матчи РПЛ.