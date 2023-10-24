Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведева считает, что Косторная не имела право на «едкие» слова о судьях

Медведева о Косторной и Кунице: полгода катаются и хотят золото, это невозможно

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале Okkо Спорт заявила, что Алена Косторная и Георгий Куница рано задумываются о золотых медалях в парном катании.

«Такие случаи в истории есть: выставляют оценки, а зал молчит, потому что все в шоке. Тогда можно выйти и сказать, что «наш труд смыт в унитаз такими маленькими оценками», это действительно так было бы. Ну а тут множественные ошибки... И при этом не так плохо судили. Люди в паре катаются по 6-7 лет. А тут полгода, как из вида в вид перешли, стали кататься вместе и хотят золото. Ну невозможно это», — сказала Медведева.

На этапе Гран-при России в Омске Куница и Косторная заняли четвертое место. После короткой программы фигуристка призналась, что ей больно и обидно после такого судейства.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

Ранее в Госдуме назвали слабостью слова Косторной о судействе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий