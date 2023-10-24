Медведева считает, что Косторная не имела право на «едкие» слова о судьях

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале Okkо Спорт заявила, что Алена Косторная и Георгий Куница рано задумываются о золотых медалях в парном катании.

«Такие случаи в истории есть: выставляют оценки, а зал молчит, потому что все в шоке. Тогда можно выйти и сказать, что «наш труд смыт в унитаз такими маленькими оценками», это действительно так было бы. Ну а тут множественные ошибки... И при этом не так плохо судили. Люди в паре катаются по 6-7 лет. А тут полгода, как из вида в вид перешли, стали кататься вместе и хотят золото. Ну невозможно это», — сказала Медведева.

На этапе Гран-при России в Омске Куница и Косторная заняли четвертое место. После короткой программы фигуристка призналась, что ей больно и обидно после такого судейства.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

Ранее в Госдуме назвали слабостью слова Косторной о судействе.