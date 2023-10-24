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Назван единственный вид спорта, в котором никогда не запрещали флаг России

Танцор Каташинский заявил, что в спортивных танцах россиянам не запрещали флаг

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Global Look Press

Чемпион мира, Европы и России по спортивным танцам Артемий Каташинский в интервью «Газете.Ru» высказался о запрете большинству российским атлетам выступать на международных соревнованиях. Он заметил, что в спортивных танцах ограничений в отношении россиян нет.

«На чемпионате мира в Германии впервые в истории всех участников будут представлять по имени, а не называть страну, как это было раньше. Нам как спортсменам очень приятен этот жест со стороны организаторов. Все будут на равных: и те ребята, чьи страны называют, и представители России.

Мы очень гордимся, что представляем спортивные танцы. Нас никогда не ограничивали в использовании флага — даже когда был запрет на триколор на Олимпийских играх. Флаг России до сих пор висит в главном зале бальных танцев Великобритании — в Winter Garden», — сказал Каташинский.

Сестра и партнерша Каташинского по танцам Марина также высказалась о российском гимне на турнирах. Она заметила, что в танцах, как правило, он звучит на чемпионатах.

«В танцевальном мире гимн обычно играет на чемпионатах. Если это фестиваль, то исполнять гимн не принято», — подчеркнула Каташинская.

Ранее чемпион мира заявил, что фигуристка Валиева «превращается из девочки в девушку».

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