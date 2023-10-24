Чемпион мира: Валиева превращается из девочки в девушку, такой ее не ожидали увидеть

Чемпионы мира, Европы и России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские в интервью «Газете.Ru» оценили новые образы Камилы Валиевой в ее программах на сезон-2023/24.

В короткой программе ученица Этери Тутберидзе выступает в алом платье под саундтрек из эротической драмы «365 дней». Артемий Каташинский отметил актерский талант фигуристки, которая смогла воплотить образ роковой женщины.

«Я с удовольствием наблюдаю не только за профессиональным ростом спортсменов на льду, — сказал танцор. — Камила из девочки превращается в девушку, способную очаровать зрителей и судей не только своим прокатом. Мы видим не просто фигуристку — мы наблюдаем великолепную актрису, которая перевоплощается на льду. Не исключаем, что Камила делала ставку на wow-эффект, такой ее точно не ожидали увидеть. Браво!»

Марина Каташинская оценила образ Черной пантеры из супергеройского фильма Marvel, который воплотила Валиева в произвольной программе. В частности, спортсменка высоко оценила элементы стрип-пластики в прокате Валиевой.

«Это очень круто! Чтобы выполнить такие элементы на льду, нужно очень долго заниматься, тем более это направление никак не связано с фигурным катанием. Любой спорт меняется вместе со спортсменами, становится более многогранным, современным, удивляет зрителей, судей, вдохновляет других спортсменов приносить что-то новое», — заявила Каташинская.

Ранее чемпион мира назвал Алену Косторную и Георгия Куницу «привлекательными и сексуальными».