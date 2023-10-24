Захаряна ожидают увидеть в Лиге чемпионов

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат рассказал, что ждет дебюта полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Лиге чемпионов. Слова Граната передает ODDS.ru.

«С нетерпением жду дебют Захаряна. Хотелось бы увидеть его хотя бы на замене, потому что евродебют в Лиге чемпионов — большой праздник! Нормальное явление, что его адаптация затянулась. Молодость, болезнь, новый язык, чемпионат, партнеры и требования. Тем более он уехал в топ-чемпионат» — сказал Гранат.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге четыре матча, не отметившись результативными действиями. Во всех играх он появлялся на замену. В Лиге чемпионов россиянин еще не выходил на поле.

«Реал Сосьедад» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает шестое место, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» стал жертвой кибератаки.