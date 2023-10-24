Российская спортсменка призналась в употреблении «исцеляющих грибов»

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в скелетоне Елена Никитина на своей странице в соцсетях провела прямой эфир, в котором рассказала, что начала употреблять грибы, которые «лечат любую человеческую болезнь».

«Приехала на ретрит на Ямайку, потому что у меня уже был опыт с грибами. И нужно было погрузиться глубже. Первый раз это было на Бали. Когда хотела попробовать, постоянно вокруг кто-то говорил: «Ты что? Это наркотики. Бывают бэдтрипы. Люди выходят в окна». Короче, кошмарили.

Это растения-учителя. Они исцеляют. В первый раз мне вправили челюсть – она раньше хрустела. Наблюдаю сейчас на ретрите, как кого-то тянут, распрямляют спину, вытягивают из колена болячки, которые беспокоили годами и ни один врач не мог помочь. Мне они сказали, что лечат любую человеческую болезнь», — сказала Никитина.

Помимо третьего места на Олимпиаде в активе Никитиной три бронзовых награды чемпионатов мира (2016 год, 2021 год — дважды), а также четыре золота чемпионатов Европы (2013, 2017, 2020 и 2021 годы).

В состав национальной сборной Никитина вошла в 2009 году. В 2010 году состоялся ее дебют на международных соревнованиях.

22 ноября 2017 года, решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил лишена бронзовой медали в женском скелетоне Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Затем благодаря апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) она вернула свою награду обратно.

Ранее сообщалось, что Никитина завершила карьеру и покинула страну.