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Звезда Голливуда Сигал шокирован победой Махачева над Волкановски

Звезда Голливуда Сигал назвал шокирующей победу Махачева над Волкановски

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Голливудский актер Стивен Сигал поделился мнением о победе россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294, который прошел в Абу-Даби. Слова Сигала передает The Anatomy of a Fighter.

«Шокирующе. Махачев ударил лоукик, потому хайкик, и Волк попался на эту ловушку. Я был немного удивлен, думал, что бой продлится чуть дольше. Я думаю, у Ислама огромные перспективы, он только в начале карьеры», — сказал Сигал.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира Ислам Махачев в первом раунде одолел Волкановски нокаутом и второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее сообщалось, что известная актриса пронесла флаг России на турнир UFC, несмотря на запрет.

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