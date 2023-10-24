Известная актриса пронесла флаг России на турнир UFC, несмотря на запрет

Российская актриса Анна Хилькевич на своей странице в социальных сетях опубликовала пост, в котором рассказала, что ей удалось пронести флаг России на арену в Абу-Даби, где проходил турнир UFC 294.

«Поздравляю Ислама Махачева с чемпионским титулом. В очередной раз интуиция меня не подвела — я знала, что выиграет именно он! Флаги то запрещают, то снимают запреты. Но я все равно с собой один пронесла, на сердце. Спорт, как и творчество, вне политики», — написала Хилькевич.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее сообщалось, что Махачев собирается сменить весовую категорию.