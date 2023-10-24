Российский чемпион UFC Махачев собирается сменить весовую категорию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о желании подраться за титул в другом весе. Слова Махачева передает «Матч ТВ».

«Сейчас мне наиболее интересно подраться за второй пояс в другой весовой категории», — сказал Махачев.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее Махачев возмутился вторым местом в обновленном рейтинге UFC.