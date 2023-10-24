Махачев возмущен обновленным рейтингом UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев поделился мнением о том, что он поднялся лишь на второе место в обновленном рейтинге промоушена, лидером которого остался американец Джон Джонс. Слова Махачева передает «Спорт-Экспресс».

«Кто составляет эти рейтинги и для чего — не знаю. Я уже выигрывал у первого номера p4p, и меня не поставили на первое место. Ничего удивительного. Не знаю, как по-другому первое место достичь. Если у первого номера выиграл — и тебя не ставят на первое место, то не знаю, как по-другому», — сказал Махачев.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее было названо условие, при котором Махачев обойдет Джонса в рейтинге UFC.