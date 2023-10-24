Названо условие, при котором Махачев обойдет Джонса в рейтинге UFC

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал, что нужно сделать россиянину Исламу Махачеву, чтобы обойти Джона Джонса в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Слова Корешкова передает Metaratings.

«Джонс по факту проиграл только один поединок. В клетке же он не проигрывал никому. Долгое время был доминирующим чемпионом в полутяжелом весе. У него 11 успешных защит титула. Чтобы обойти его, Махачеву нужно сделать столько же защит в легком весе и еще забрать пояс в полусреднем», — сказал Корешков.

21 октября состоялся турнир UFC 294. В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

Ранее стало известно, что Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.