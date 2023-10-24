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Йоханнес Бё назвал самого опасного соперника в грядущем сезоне Кубка мира

Биатлонист Бё считает Жаклена самым опасным соперником на следующем Кубке мира

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Matthias Schrader/AP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё предположил в своих соцсетях, что француз Эмильен Жаклен станет его самым опасным соперником на следующем Кубке мира.

«Вчера Жаклен стал чемпионом Франции, опередив Кентена Фийона Майе и Бенедикта Долля. Да все они будут отличными соперниками. Но сборная Норвегии готова к борьбе», — сказал Бё.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Ранее российская биатлонистка объяснила свой переход в сборную Финляндии.

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