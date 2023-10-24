Боец Джошуа рассказала, что ее удивил поединок между Махачевым и Волкановски

Боец смешанных единоборств (ММА) Лиана Джоджуа рассказала, что ее удивил бой между Исламом Махачевым и Александром Волкановски на турнире UFC 294, передает Legalbet.

«Я не ожидала, что так быстро бой Махачева и Волкановски закончится, было круто. А бой Чимаева и Усмана как раз думала, наоборот, более импульсивным будет», — сказала Джоджуа.

В главном событии турнира чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первом раунде одолел австралийца Алекса Волкановски нокаутом и второй раз защитил свой титул. Россиянин за этот бой заработал $1,79 млн, а его соперник — $1,58 млн.

Во втором по значимости бою вечера Хамзат Чимаев решением судей одолел Камару Усмана. Шведский боец чеченского происхождения заработал за победу $865 тыс., а его соперник — $1,02 млн.

Изначально на турнире в Абу-Даби Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму на тренировке и не смог выступить.

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