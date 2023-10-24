Призер чемпионатов мира Гачинский рассказал, от чего страдают фигуристы

Призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Артур Гачинский заявил, что в погоне за четверными прыжками страдают не только девушки, но и мужчины, передает RT.

«В погоне за четверными прыжками страдают не только девочки, но и парни. Фигурное катание шагнуло вперед, все пытаются с этим шагом идти дальше. Но ресурс у каждого спортсмена свой», — сказал Гачинский.

Гачинский в конце декабря 2015 года известил Федерацию фигурного катания на коньках России о завершении карьеры в возрасте 22 лет.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее фигурист с русскими корнями выиграл короткую программу на Гран-при в США.