Шведские лыжники не будут носить форму с национальной символикой после теракта в Бельгии

Призер Олимпийских игр в лыжных гонках Фрида Карлссон рассказала, что шведских лыжников попросили не носить одежду с символикой страны после теракта в Брюсселе, передает SVT.

«Есть некоторые меры предосторожности. Мы будем путешествовать в гражданской одежде», — сказала Карлссон.

Вечером в понедельник, 16 октября, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе неизвестный открыл огонь. Уровень террористической угрозы в Брюсселе был повышен до 4 — «серьезная и неизбежная угроза», в остальных регионах страны он составлял 3.

Защитник и капитан сборной Швеции по футболу Виктор Линделеф инициировал остановку матча после сообщений о стрельбе.

Первый тайм закончился вничью 1:1. На 15-й минуте счет открыл швед Виктор Дьекереш, на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти восстановил равновесие. Матч не будет доигран.

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