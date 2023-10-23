Булыкин рассказал, в чемпионат какой страны лучше всего перейти Головину

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что для основного полузащитника «Монако» из чемпионата Франции Александру Головину лучшим вариантом продолжения карьеры станет переход в команду Английской премьер-лиги.

«Понятно, что все хотят в АПЛ, потому что там и зарплаты намного серьезнее и платят каждую неделю. Все зависит от него. Если будет и дальше одним из лучших, об этом услышать в Англии, и обязательно будут предложения. Не знаю, какая ситуация у него с контрактом – сколько еще лет, какие отступные и так далее. Но, думаю, если предложат из Англии, нужно идти и попробовать себя там, потому что это вершина футбольной карьеры – поиграть в АПЛ и заработать прилично денег», — считает Булыкин.

Головин проводит уже шестой сезон в составе «Монако» и в этом году даже получал капитанскую повязку. На его счету восемь проведенных матчей в Лиге 1, в которых он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. В игре последнего на данный момент тура против «Метца» (2:1) россиянин оформил дубль.

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