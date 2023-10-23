Пять футбольных сборных готовы сыграть с Россией

Сборная России по футболу может сыграть товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана и Сенегала. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает источник, представители футбольных федераций этих стран посещали стенд Российского футбольного союза (РФС) и вели переговоры о сотрудничестве во время проходившего в октябре форума «Россия — Спортивная держава» в Перми. Сообщается, что речь идет про матчи, которые состоятся уже в 2024 году. Место проведения и точные даты игр пока не обсуждались. Все предполагаемые соперники национальной команды, кроме Сенегала, находятся за пределами 100 лучших команд рейтинга ФИФА.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сборная России провела в 2023 году пять товарищеских матчей (в марте — с Ираном и Ираком, в сентябре — с Катаром, в октябре — с Камеруном и Кенией).

Ранее сообщалось, что сборная Ирана не сможет сыграть с Россией как минимум до 2025 года.