Сборная Ирана не сможет сыграть с Россией как минимум до 2025 года

Сборная Ирана по футболу не сможет сыграть с российской командой как минимум до 2025 года из-за плотного графика матчей. Об этом заявили в иранской федерации Sport24.

«Ответный матч со сборной России невозможен в ноябре и следующем году. Все дни для официальных и товарищеских матчей у нас заняты», — сказали в пресс-службе Федерации футбола Ирана.

Сборная Ирана является участником чемпионата мира в Катаре.

Сборные России и Ирана проводили матч в марте 2023 года в Тегеране. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Антон Миранчук (с пенальти) и Мехди Тареми (с пенальти).

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сборная России провела в 2023 году пять товарищеских матчей (в марте — с Ираном и Ираком, в сентябре — с Катаром, в октябре — с Камеруном и Кенией).

Ранее российский футболист заявил, что у него мало шансов попасть в сборную из-за Карпина.