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Российский футболист рассказал, сколько денег ему нужно для жизни

Нападающий Панюков заявил, что не смог бы прожить на 33 тысячи рублей в месяц

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший нападающий «Зенита» и ряда зарубежных клубов Андрей Панюков признался, что ему для жизни нужно минимум 120 тысяч рублей. Его слова передает Sport24.

«Смог бы прожить на 33 тысячи? Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира. Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же еще семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него», — сказал Панюков.

Панюков начал заниматься футболом в «Спартаке», а затем продолжил обучение в «Локомотиве», «Москве» и «Динамо», который и стал его первым профессиональным клубом в карьере. Затем в России он поиграл за «Химки», «Зенит», «Урал» и «Велес». Несколько сезонов российский нападающий провел в зарубежных лигах. Панюков поиграл за литовский «Атлантас», французский «Аяччо», португальскую «Брагу» и казахский «Кызыл-Жар». С 2023 года форвард выступает в чемпионате Белоруссии за «Нафтан».

На его счету также три матча в составе молодежной сборной России.

Ранее Панюков рассказал об отношении к Путину во французском клубе.

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