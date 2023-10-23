Костомаров выложил видео с тренировки: ужас как легко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в своем Telegram-канале выложил видео с тренировки в тренажерном зале.

«Терминатор на спорте. Ужас как легко», — подписал видео Костомаров.

22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали часть верхних и нижних конечностей.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. А затем стал часто публиковать в своих социальных сетях снимки и видео с различных тренировок: в бассейне и зале.

Ранее сообщалось, что Костомаров примет участие в юбилейном гала-концерте Авербуха.