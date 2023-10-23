Ветеран «Спартака» заявил о возможной трагедии клуба

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что красно-белые были обязаны обыгрывать «Пари Нижний Новгород» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку сильнее по всем позициям.

«Команды находились в одинаковом турнирном положении. «Спартаку» просто была необходима победа. В случае неудачного результата, даже ничейного, это бы сказалось очень сильно на команде. Если ты не обыгрываешь «Пари НН» дома, то ставить какие-то задачи клубу — это просто несерьезно. Если не обыгрываешь «Пари НН» дома, то просто ставишь перед собой задачу сохранить место в высшем дивизионе. Любая команда должна обыгрывать «Пари НН» дома, если хочет бороться за призовые места.

«Спартак» обязан и должен был выигрывать. Клуб сильнее по всем позициям — и по игрокам, и по финансовым возможностям, и дома играл. Если бы проиграл, это была бы трагедия», — заявил Гладилин.

Поединок, который состоялся 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершился победой столичного клуба со счетом 2:0. «Спартак» после 12 туров РПЛ располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 20 баллов. «Пари НН» идет восьмым, имея в активе 17 баллов.

Ранее «Спартак» обратился к фанатам клуба после победы над «Пари НН».