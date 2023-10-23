Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Спартака» заявил о возможной трагедии клуба

Тренер Гладилин заявил, что «Спартак» был обязан обыгрывать «Пари НН»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что красно-белые были обязаны обыгрывать «Пари Нижний Новгород» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку сильнее по всем позициям.

«Команды находились в одинаковом турнирном положении. «Спартаку» просто была необходима победа. В случае неудачного результата, даже ничейного, это бы сказалось очень сильно на команде. Если ты не обыгрываешь «Пари НН» дома, то ставить какие-то задачи клубу — это просто несерьезно. Если не обыгрываешь «Пари НН» дома, то просто ставишь перед собой задачу сохранить место в высшем дивизионе. Любая команда должна обыгрывать «Пари НН» дома, если хочет бороться за призовые места.

«Спартак» обязан и должен был выигрывать. Клуб сильнее по всем позициям — и по игрокам, и по финансовым возможностям, и дома играл. Если бы проиграл, это была бы трагедия», — заявил Гладилин.

Поединок, который состоялся 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, завершился победой столичного клуба со счетом 2:0. «Спартак» после 12 туров РПЛ располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 20 баллов. «Пари НН» идет восьмым, имея в активе 17 баллов.

Ранее «Спартак» обратился к фанатам клуба после победы над «Пари НН».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий