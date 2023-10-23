Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, что может помешать сбежавшему из «Шахтера» Роспутько попасть в сборную России

Юрист Федореев: правила ФИФА могут помешать вызвать Роспутько в сборную России

close
100%
Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Спортивный юрист Валерий Федореев высказался о перспективах экс-футболиста украинского «Шахтера» Александра Роспутько, намеревающегося получить российское гражданство, попасть в сборную России. В комментарии «Газете.Ru» специалист заметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) регламентирует подобные ситуации, и есть нюанс, который может не позволить Роспутько заиграть за российскую национальную команду.

«Сейчас российское гражданство можно получить в ускоренном порядке, если футболист подпадает под эту категорию. Если же говорить о спортивной составляющей, вопрос смены футбольного гражданства регулируется ст. 15 Положения о применении Устава ФИФА. Критерии смены футбольного гражданства такие. Игрок может поменять сборную один раз до наступления 21 года.

При этом, есть важные нюансы. Во-первых, если он выступал за сборную А (то есть, главную сборную страны), то выступать за другую сборную уже не сможет. Во-вторых, если он выступал за молодежную сборную Украины, то за сборную новой страны (России) он сможет играть, только если на момент выступления за Украину он уже имел в том числе и гражданство РФ. Получается, если у футболиста «Шахтера» не было гражданства РФ на момент выступления за украинскую «молодежку», то играть за сборную России он не сможет. Но в любом случае, заявление о смене футбольного гражданства подается в секретариат ФИФА, и окончательное решение принимает Комитет по статусу и трансферу игроков», — заключил Федореев.

13 октября стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Ранее Федореев рассказал, с какими российскими клубами Роспутько может подписывать контракт.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий