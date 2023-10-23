Юрист рассказал, что может помешать сбежавшему из «Шахтера» Роспутько попасть в сборную России

Спортивный юрист Валерий Федореев высказался о перспективах экс-футболиста украинского «Шахтера» Александра Роспутько, намеревающегося получить российское гражданство, попасть в сборную России. В комментарии «Газете.Ru» специалист заметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) регламентирует подобные ситуации, и есть нюанс, который может не позволить Роспутько заиграть за российскую национальную команду.

«Сейчас российское гражданство можно получить в ускоренном порядке, если футболист подпадает под эту категорию. Если же говорить о спортивной составляющей, вопрос смены футбольного гражданства регулируется ст. 15 Положения о применении Устава ФИФА. Критерии смены футбольного гражданства такие. Игрок может поменять сборную один раз до наступления 21 года.

При этом, есть важные нюансы. Во-первых, если он выступал за сборную А (то есть, главную сборную страны), то выступать за другую сборную уже не сможет. Во-вторых, если он выступал за молодежную сборную Украины, то за сборную новой страны (России) он сможет играть, только если на момент выступления за Украину он уже имел в том числе и гражданство РФ. Получается, если у футболиста «Шахтера» не было гражданства РФ на момент выступления за украинскую «молодежку», то играть за сборную России он не сможет. Но в любом случае, заявление о смене футбольного гражданства подается в секретариат ФИФА, и окончательное решение принимает Комитет по статусу и трансферу игроков», — заключил Федореев.

13 октября стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Ранее Федореев рассказал, с какими российскими клубами Роспутько может подписывать контракт.