Серена Уильямс убрала Соболенко с совместного фото

Американская теннисистка Серена Уильямс в своих социальных сетях поделилась фотографией с открытия ресторана Casadonna в Майами (США). Мероприятие посетили звезды спорта и шоу-бизнеса, в числе которых была белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Уильямс выложила совместное фото с Каролин Возняцки и Давидом Грутманом. Соболенко опубликовала в своих соцсетях снимок с ранее упомянутыми персонами и Уильямс с подписью «Что за ночь!». Подписчики раскритиковали американку за то, что та вырезала белоруску.
Серена Уильямс является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. Также в ее активе четыре золотых медали Олимпийских игр (три в парном разряде и одна в одиночном).
В 2022 году после завершения выступления на Открытом чемпионате США Уильямс объявила об окончании своей профессиональной карьеры.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко продолжает лидировать, опережая польскую теннисистку Игу Свентек и представительницу США Кори Гауфф.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потеряла шесть позиций в рейтинге WTA.