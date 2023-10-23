Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Серена Уильямс убрала Соболенко с совместного фото

Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку Соболенко на общей фотографии

close
100%
serenawilliams/sabalenka_aryna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская теннисистка Серена Уильямс в своих социальных сетях поделилась фотографией с открытия ресторана Casadonna в Майами (США). Мероприятие посетили звезды спорта и шоу-бизнеса, в числе которых была белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Уильямс выложила совместное фото с Каролин Возняцки и Давидом Грутманом. Соболенко опубликовала в своих соцсетях снимок с ранее упомянутыми персонами и Уильямс с подписью «Что за ночь!». Подписчики раскритиковали американку за то, что та вырезала белоруску.

Серена Уильямс является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. Также в ее активе четыре золотых медали Олимпийских игр (три в парном разряде и одна в одиночном).

В 2022 году после завершения выступления на Открытом чемпионате США Уильямс объявила об окончании своей профессиональной карьеры.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко продолжает лидировать, опережая польскую теннисистку Игу Свентек и представительницу США Кори Гауфф.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потеряла шесть позиций в рейтинге WTA.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий