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Скончался чемпион России по хоккею в составе «Динамо»

Чемпион России по хоккею Суханов умер на 50-м году жизни

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Shutterstock

Чемпион России по хоккею в составе московского «Динамо» Дмитрий Суханов скончался в возрасте 49 лет в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как утверждает источник, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Последние годы он ходил, опираясь на хоккейную клюшку. Тело 49-летнего экс-защитника обнаружил в его квартире близкий друг, бывший хоккеист «Динамо» Евгений Грибко. Сообщалось, что в последнее время бывший хоккеист жаловался на боли в ногах и низкое давление, с трудом передвигался.

Практически всю свою карьеру Суханов провел в московском «Динамо», воспитанником которого являлся. В составе клуба защитник становился чемпионом России, чемпионом Межнациональной хоккейной лиги и обладателем Кубка лиги. Всего он провел за «Динамо» 85 матчей. Он завершил свою профессиональную карьеру в 1997-м, а с 2012 по 2014 год играл за любительскую команду. После 2014 года тренировал команду «Русичи» из Российской товарищеской лиги.

Сейчас «Динамо» после 20 игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) располагается на четвертом месте Западной конференции. В прошлом сезоне москвичи дошли до 1/8 финала.

Ранее сообщалось о смерти обладателя «Золотого мяча» Бобби Чарльтона.

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