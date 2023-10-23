Московский суд заключил под стражу бойца ММА, обвиняемого в оправдании терроризма

Чертановский суд Москвы арестовал российского бойца смешанного стиля (MMA) Ильяса Якубова по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«Чертановским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

О задержании Якубова стало известно 22 октября. Причиной стали видеозаписи, которые он выкладывал в своих социальных сетях в октябре. В одном из роликов он наложил цитаты террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами на территории России. Позже спортсмен удалил видео.

Якубову предъявлено обвинение по ст. 205.2 ч. 2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). По этой статье Якубову грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Якубову грозит реальный срок за оправдание терроризма.