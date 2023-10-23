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Российский футболист восхитился Гитлером

Футболист Панюков назвал Гитлера восхитительным политиком

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бывший нападающий «Зенита» и ряда зарубежных клубов Андрей Панюков рассказал о прочтении впечатливших его книг. Его слова передает Sport24.

«Вот про Нюрнбергский процесс — очень интересно. Гитлер впечатлял, но в плохом смысле, конечно. Нет, как политик он восхитительный, вопросов нет. Но с психическими отклонениями, начудил знатно. До сих пор мир разгребает», — сказал Панюков.

Также нападающий признался, что читал «Апокриф» Владимира Соловьева, но бабушка попросила его не читать подобное.

Панюков начал заниматься футболом в «Спартаке», а затем продолжил обучение в «Локомотиве», «Москве» и «Динамо», который и стал его первым профессиональным клубом в карьере. Затем в России он поиграл за «Химки», «Зенит», «Урал» и «Велес». Несколько сезонов российский нападающий провел в зарубежных лигах. Панюков поиграл за литовский «Атлантас», французский «Аяччо», португальскую «Брагу» и казахский «Кызыл-Жар». С 2023 года форвард выступает в чемпионате Белоруссии за «Нафтан».

Ранее Панюков рассказал, как французские футболисты чуть с ума не сошли от русской водки.

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