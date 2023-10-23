Булыкин о дубле Головина: здорово, что россияне показывают себя за границей, не опускают руки

Знаменитый в прошлом футболист, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время карьеры выступавший в клубах из чемпионатов Германии, Бельгии и Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» порадовался за успехи отечественных футболистов, результативно играющих в европейских клубах.

«Это здорово, что наши показывают себя за границей. Это сложно, по себе знаю. Когда что-то не получается, они не опускают руки и добиваются результатов. Честь и уважение им, пусть дальше так же продолжают. Конечно, хочется, чтобы чего-то выигрывали и чтобы их отмечали как футболистов, которые внесли наибольший вклад в успехи своих команд. Это важно, и хочется, чтобы у них это было», — сказал Булыкин.

Полузащитник Александр Головин является одним из лидеров «Монако» и периодически даже выходит в чемпионате Франции с капитанской повязкой. На его счету четыре мяча и одна голевая передача в девяти играх текущего чемпионата. В последнем туре он оформил дубль.

Далер Кузяев, пополнивший перед нынешним сезоном ряды «Гавра», уже успел дважды отличиться голами в девяти играх.

Выступающий с нынешнего сезона за греческий ПАОК Магомед Оздоев отличился своими первыми забитыми мячами в новом чемпионате, сделав в последнем туре дубль, причем один из мячей он оформил ударом через себя.

Ранее в украинском «Шахтере» сделали заявление о сбежавшем футболисте.