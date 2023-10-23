В «Интер Майами» футболисты учат испанский язык, чтобы общаться с Месси

Футболист клуба МЛС «Интер Майами» Эдисон Аскона рассказал, что игроки команды учат испанский язык, чтобы общаться с Лионелем Месси, передает Infobae.

«Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски. Иногда он говорит «доброе утро». Но те, в команде, кто говорит по-английски и не знает испанского, теперь учат испанский язык», — сказал Аскона.

Летом 2023 года Месси после двух лет во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы. Месси пообещал, что клуб станет еще более конкурентоспособным в следующем году.

Ранее стало известно о новых функциях Месси.