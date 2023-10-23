Россия может провести товарищеский матч с Занзибаром

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Федерацией футбола Занзибара о проведении товарищеского матча, передает «Спорт-Экспресс».

В переговорах по международному сотрудничеству Занзибар представляет Федерация футбола Танзании. Игроки сборной Танзании имеют право выступать за команду Занзибара.

Встреча может пройти в 2024 году в России.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Ранее сообщалось, что африканская сборная готова сыграть с Россией.