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Российский экс-игрок французского клуба: футболисты чуть с ума не сошли от русской водки

Экс-игрок «Аяччо» Панюков: иностранцы чуть с ума не сошли от русской водки

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Михаил Терещенко/ТАСС

Российский нападающий Андрей Панюков, ранее выступавший за французский «Аяччо», рассказал, что угощал партнеров по команде русской водкой, передает Sport24.

«Я привез из России во Францию две бутылки водки. Тренеры сразу бутылку выпили. А футболистики немного попробовали — и чуть с ума не сошли. Они-то европейскую пили, легкую», — сказал Панюков.

Панюков выступал за «Аяччо» с 2015 по 2016 год. Сейчас футболист выступает за белорусский «Нафтан».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) Панюков выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит», екатеринбургский «Урал».

В 2011 году Панюков играл за юношескую сборную России, в составе которой провел три матча. С 2012 по 2015 год Панюков играл за молодежную команду России.

В сезоне-2011/12 Панюков стал победителем молодежного первенства России в составе «Зенита».

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